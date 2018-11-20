Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
YPG/PKK'nın baskı ve zulmü protesto edildi - HASEKE İzle

YPG/PKK'nın baskı ve zulmü protesto edildi - HASEKE İzle

- Haseke 'nin Irak sınırındaki ilçesi Şeddadi'de halkın yürüyüş yapmasıYPG/PKK Haseke 'de protestoculara ateş açtı - Haseke 'nin Irak sınırındaki ilçesi Şeddadi'de halk, YPG/PKK'nın baskı ve zulmünü protesto etti - Örgütün göstericilere ateş açması üzerine protestolar büyürken, ABD gösterilerin bastırılmasında müttefikine destek verdi - YPG/PKK, ilçeye giriş çıkışları kapattıŞEDDADİ/İSTANBUL (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Haseke ilinin Irak sınırındaki Şeddadi ilçesinde gösteri düzenleyen halka ateş açtı. Haseke 'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şeddadi'de terör örgütü YPG/PKK'nın, baskı ve yüksek vergi dayatmasına karşı üç gün önce başlatılan protestolarda dün gece halkın üzerine havan atmasının ardından gösteriler şiddetlendi.Olayların bastırılmasında ABD'nin destek verdiği müttefiki YPG/PKK göstericilere ağır silahlarla ateş açtı.Göstericiler arasında yaralananlar olduğu bildirildi.
Örgütün giriş ve çıkışları kapattığı ilçede, şimdilik sükunet hakim.Şeddadi, Suriye'nin Irak sınırında, Haseke ve Deyrizor illerinin kesişiminde yer alıyor. Her iki ilde de sıklıkla YPG/PKK karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Protesto Ek Vergi Dayatma Terör Örgütü Kışla 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı