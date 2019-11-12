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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi Video

YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi Video

- YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet - EYP'nin etkisiz hale getirilmesiANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Komandolarımız Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Dolar Gesi Terör Örgütü Teröristler 

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