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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- YPG/PKK'lı teröristler kuyulara doldurduğu petrolü yaktı İzle

- YPG/PKK'lı teröristler kuyulara doldurduğu petrolü yaktı İzle

petrol yama görüntüsü

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

Çatışma Petrol Terör Örgütü Teröristler Kuyular 


- Suriye’nin Tel Tamer kasabasında uçakların görüşünü engellemek isteyen YPG/PKK'lı teröristler, kazdıkları kuyulara doldurduğu petrolü yaktı. Suriye'nin Tel Tamer kasabasında Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar devam ederken, teröristler uçakların görüşünü engellemek için kazdıkları kuyulara doldurduğu petrolü yakmaya başladı.
Suriye Milli Ordusu, Tel Tamr kasabasındaki Reyhaniye ve Mahmudiye köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan aldığını açıkladı.
Öte yandan, rejim güçlerinin Tel Tamr kasabasından Haseke'ye çekilmeye başladığı belirtildi.
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