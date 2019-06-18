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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi sürüyor - KAMIŞLI

YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi sürüyor - KAMIŞLI

- Tarım arazilerindeki yangınlardan detaylar KAMIŞLI - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Aynularab (Kobani) ve Kamışlı ilçelerinde onlarca köydeki tarım arazilerinde yangın çıktı.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aynularab ve Kamışlı 'da çıkan yangınlarda on binlerce dönümlük tarım arazisi yandı.AA'nın elde ettiği kayıtlarda, Kamışlı kırsalında yükselen dumanlar görüntülendi.YPG/PKK'ya ait sözde yerel meclisler, yanan arazilere birkaç itfaiye aracı göndermekle yetindi.YPG/PKK, son 3 haftadır Rakka ve Deyrizor illerinde işgal ettiği bölgelerde Araplara ait tarım arazilerini ateşe veriyor. Halk, Haseke'de de aynı uygulamayı başlatan örgüte karşı arazilerde nöbet tutuyor.Örgüt, Suriye'nin üçte birini işgalinde tutuyor.

İtfaiye Aracı Tarım Terör Örgütü Tarım Arazisi Yükselen 

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