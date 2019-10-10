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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesine saldırılarını sürdürüyor - BAB

YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesine saldırılarını sürdürüyor - BAB

- Saldırı bölgesine ambulans sevk edilmesi - Bölgedeki bazı iş yerlerinde hasar oluşması - Bölge sakinlerinin incelemelerde bulunmasıBAB (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine düzenlediği bomba yüklü saldırıda 8 sivil yaralandı.YPG/PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu'nun (MSO) Suriye'de Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesinde terör saldırısı düzenledi.
Bab ilçe merkezinde bomba yüklü motosikletle yapılan saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, Bab'ın kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, MSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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