Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de Ramazan Bayramı - AFRİN

YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de Ramazan Bayramı - AFRİN

- Afrin 'deki Müslümanlar camiye akın etmesi - Duaların okunması - Bayram namazının kılınması - Afrin li Muhammed Samir ile röportaj - Afrin li Mahmut Nahsen ile röportajAFRİN (AA) - ÖMER KOPARAN - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin 'de halk, yıllar sonra teröristlerin işgalinden uzak ilk bayram namazını kıldı.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Afrin 'de Müslümanlar, bayram namazı için ilçedeki camilere akın etti. Afrin lilerin yanı sıra ÖSO mensupları da ilçedeki camilerde vatandaşlarla namazda saf tuttu.Namazın ardından Kürtçe ve Arapça verilen hutbelerde ramazanda tutulan orucun ve bayramın önemine değinildi. Afrin liler namazdan sonra bayramlaştı. Camiye gelen çocuklara tatlı ve şeker dağıtıldı.

Mazda Bayram Namazı Uttu Terör Örgütü Teröristler 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı