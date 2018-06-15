YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de Ramazan Bayramı - AFRİN
- Afrin 'deki Müslümanlar camiye akın etmesi - Duaların okunması - Bayram namazının kılınması - Afrin li Muhammed Samir ile röportaj - Afrin li Mahmut Nahsen ile röportajAFRİN (AA) - ÖMER KOPARAN - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin 'de halk, yıllar sonra teröristlerin işgalinden uzak ilk bayram namazını kıldı.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Afrin 'de Müslümanlar, bayram namazı için ilçedeki camilere akın etti. Afrin lilerin yanı sıra ÖSO mensupları da ilçedeki camilerde vatandaşlarla namazda saf tuttu.Namazın ardından Kürtçe ve Arapça verilen hutbelerde ramazanda tutulan orucun ve bayramın önemine değinildi. Afrin liler namazdan sonra bayramlaştı. Camiye gelen çocuklara tatlı ve şeker dağıtıldı.