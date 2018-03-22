YPG/PKK'dan kaçanlar örgütün zulmünü anlattı - AFRİN

- Örgütten kaçarak ÖSO'ya sığınan Cinderesli Habaş ile röportaj - Terör örgütün saflarından kaçan Süleyman ile röportaj - Afrin li Mahmut İzzat ile röportajAFRİN/İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Afrin 'de YPG/PKK'dan kaçan örgüt mensupları, terör örgütünün bölgeden kaçmak isteyen sivilleri infaz ettiğini, zorla silah altına aldığını ve askeri merkezlerinin hedef alınmaması için bunları sivil yerleşimlerin içinde yaptıklarını itiraf etti. Afrin bölgesinin tamamına yakınının teröristlerden temizlenmesinin ardından terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı bazı mensupları örgütten kaçmaya başladı. YPG/PKK'dan kaçarak Cinderes beldesinde Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) sığınan bazı mensupları, örgütün kızları zorla saflarına kattığını, Afrin ’de sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ve keyfi vergi uygulamalarını AA’ya anlattı.Örgütten kaçarak ÖSO'ya sığınan Cinderesli Muhammed Habaş, kardeşinin teröristlere katılmak istemeyerek Türkiye’ye kaçmasının arkasından örgütün kendisini zorla saflarına kattığını söyledi.
Habaş, "Kardeşim YPG/PKK'nın saflarına katılmamak için Türkiye’ye kaçtı. Onun yerine beni zorla almak istediler. Direndim ama cezaevine kapattılar. Darbettiler. 'Kaçan kardeşinin yerine ya evdeki kız kardeşini alacağız ya da seni' dediler. Bende son çare olarak örgüte katıldım." dedi.