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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- YPG/PKK'dan Azez'e topçu saldırısı: 1 ölü

- YPG/PKK'dan Azez'e topçu saldırısı: 1 ölü

Saldırının anı

Hastane Askeri Hava Üssü Saldırı 

-Meydana gelen yıkım ve hasar
-Yaralıların hastaneye kaldırması

( AZEZ ) AZEZ

- Terör örgütü YPG/PKK'nın Azez'e düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 13 kişi ağır yaralandı. Terör örgütü YPG/PKK tarafından Azez’in farklı bölgelerinde en az 10 topçu saldırısı gerçekleştirildi.
Saldırılarda bir sivil hayatını kaybederken, 13 kişi ağır yaralandı. Evler, pazarlar gibi işlek yerleri hedef alınan saldırılarda büyük maddi zarar meydana geldi. Saldırıların YPG/PKK terör örgütlerine ait Minniğ askeri hava üssünden Azez’e yapıldığını belirtildi. Savunma ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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