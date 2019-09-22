YPG/PKK bir bayrağını indirip diğerini astı - ŞANLIURFA
- Teröristlerin mevzilerine asılan sözde askeri meclisin bayrağından detay görüntülerŞANILURFA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye - Türkiye sınırında işgal ettiği Tel Abyad ilçesindeki bayrağını, kendine bağlı sözde askeri meclisin bayrağıyla değiştirdi. Sözde askeri meclisin bayrakları Tel Abyad ilçesinin karşısındaki Akçakale ilçesinden görülüyor.
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