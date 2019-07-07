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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
YPG’nin SDG oyunu devam ediyor

YPG’nin SDG oyunu devam ediyor

YPG terör örgütünün nusaybin'den görüntülenen flaması

Terör Örgütü 

-YPG terörö örgütünün Kamışlı kenti içinde evlerin üstünde asılı olan flaması
-Nusaybin kamışlkı kentinde YPG flamaları ve genel detay

( MARDİN - ÖZEL)-Suriye sınırında SDG bayrakları MARDİN

- Suriye’nin Türkiye sınırında terör örgütü YPG’nin işgal ettiği toprakları SDG’ye devreden terör örgütü, bu isim altında gizlenmeyi sürdürüyor. Sözde devredilen bölgelerde YPG flamaları bulunmaya devam ediyor. Terör örgütü YPG, geçtiğimiz aylarda Suriye’nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad, Ayn el-Arab, Tabka, Kamışlı ve Hol bölgelerini SDG'ye devretmişti. SDG ismi ile varlığını sürdürmeye devam eden YPG flamalarının devredilen bölgelerde halen asılı olduğu görüldü.
Yerel kaynaklar ile yapılan görüşmelerde, YPG'nin Suriye Demokratik Güçlerini 2015’te kurduğunu, bu tarihten sonra varlığını bu isimle gizlemeye çalıştığını kaydetti.
Kaynaklar, YPG flamalarının halen devredilen bölgelerde bulunduğunu ve SDG ismi altında terör örgütü YPG'nin varlığının devam ettiğini ifade etti.

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