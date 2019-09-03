YPG’li teröristler sınırda böyle görüntülendi İzle

-gümrük bölgesinde dolaşmaları

-mevziler ve içindeki teröristler

-araçları ile sınır hattına gelmeleri

-maç yapan teröristler

-sınırı kontrol eden Türk askeri yetkililerin araçları

-genel ve detaylar



( ŞANLIURFA - ÖZEL)- Mevzilerde nöbet tutan teröristler top oynayıp gümrük bölgesinde dolaştı ŞANLIURFA



- Türkiye ile ABD arasında Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge çalışmaları devam ederken silahlı teröristler Türkiye sınırında görüntülendi. Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezinde Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türk ve ABD askerlerini taşıyan helikopterler havadan sınırda devriye uçuşları yaparken karadan ise sınır hattında incelemeler sürüyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde içerisinde askeri yetkililerin bulunduğu araçlar sınır hattında inceleme yaptı. Silahlı teröristler görüntülendi Eski ve yeni gümrük kapılarının olduğu bölgede inceleme yapan yetkililer 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına geri dönerken sınırın diğer tarafında ise YPG’li teröristler kameralara yakalandı. Ellerinde silah olan teröristler Suriye rejimine ait gümrük bölgesinde görüntülenirken teröristlerden birinin keskin nişancı silahı kanas olarak bilinen dragunov taşıdığı dikkat çekti. Öte yandan bir grup teröristin ise gümrük bölgesindeki bir sahada top oynadıkları gözlendi. Mevzilerde ise çok sayıda silahlı teröristin nöbet tuttuğu belirlendi.

