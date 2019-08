Yozgatlı down sendromlu kuzenlerin tango gösterisi beğeni topladı Haberi

-Röportaj



( YOZGAT ) YOZGAT



- Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte down sendromlu iki kuzenin sergiledikleri tango dansı büyük beğeni topladı. Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde düzenlenen 11. Bal ve Kültür Festivali etkinlikleri kapsamında down sendromlu kuzenler, Özge Ekin (27) ve amcasının oğlu milli yüzücü Caner Ekin (37) tango yaptı. Festivale katılan kuzenlerin tango gösterisi izleyenlerin beğenisini kazandı. Tango eğitmenleri Metin Yazır öncülüğünde dans eden down sendromlu kuzenler, izleyicilerin yoğun isteklerini kırmayarak ikinci kez tango yaptı. Dans gösterisi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özge Ekin, dans etmeyi çok sevdiğini söyleyerek “Evde babamla tango yapıyorum. Bu organizasyonda da tango yapmayı belediye başkanımdan ben istedim. Bizim için sürpriz oldu. Çok da güzel oldu. Amacım iyi bir yazar olmak ve ilçemizdeki kadınlara hem tango yaptırıp hem de spor yaptırmak istiyorum” dedi.

Milli yüzücü olan down sendromlu Caner Ekin ise tangoyu çok sevdiğini ve İstanbul Boğazı’nı yüzerek 4 kez geçtiğini dile getirdi. Özge ve Caner Ekin’in tango eğitmenleri Metin Yazır ise dünya genelindeki down sendromlu çocukların müzik ve dans sporuna ihtiyacı olduğunu belirterek “Özge ve Caner’i çocukluklarından beri tanıyorum. Her sene Bodrum’da düzenlediğimiz tango kurslarına gelerek tango öğreniyorlar. Özge ve Caner’e koş spor yap desek koşmazlar ama tango yapacağız yürü derseniz koşarak tango yapmaya giderler. Tango müziği kulaklarına ve ruhlarına hoş geliyor. Bu yüzden tangoyu seviyorlar. Özge 7 yıldır tango yapıyor ve çok seviyor, düzenlediğimiz kurslara katılmayı ihmal etmiyor” şeklinde konuştu.

Tango dansı sonrası Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, down sendromlu kuzenler Caner ve Özge'ye plaket verdi.