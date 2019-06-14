Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Yozgatlı beşiz kardeşler karne heyecanı yaşadı Haberi

Yozgatlı beşiz kardeşler karne heyecanı yaşadı Haberi

beşizlerin karne alması

Eğitim Yılı Hatıra Fotoğrafı Öğretmenler Karne Heyecanı Birinci Sınıf 

-Sınıftan görüntüler
-Öğretmen ve babanın açıklamaları
-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan Özlem ve İbrahim Bulut çiftinin, 75. Yıl Cumhuriyet ilköğretim Okulu 1-A sınıfında eğitim gören beşiz çocukları, karne heyecanı yaşadı. Akdağmadeni ilçesinde yaşayan İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin 2012 yılında prematüre dünyaya gelen beşiz çocukları karne sevinci yaşadı. Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet ilköğretim Okulu 1-A sınıfında eğitim gören beşiz kardeşler, Zeynep Muteber, Yunus Kerem, Davut Ege, Muhammed Emin ve Ömer Faruk karnelerini sınıf öğretmenleri Mesut Şafak’tan aldı. Babaları ile karne almaya okula gelen beşiz kardeşler, ikinci sınıfa geçmenin heyecanını yaşadı. Ailece çocuklarının birinci sınıfı başarıyla tamamlamasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren baba İbrahim Bulut yaptığı açıklamada “Çocuklarım ile eğitim yılı boyunca tek tek ilgilendim. Vermiş olduğumuz emeklerin karşılığını çok şükür aldık. Çocuklarımızın hepsi de okuma ve yazmalarında gayet başarılı oldu. Öğretmenlerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Sınıf öğretmeni Mesut Şafak ise sınıfında beşiz öğrencilerine eğitim vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şafak, "Başarılı bir eğitim süreci geçirdik. Öğrencilerimizin hepsi de okuma yazmayı öğrendi. İnşallah ikinci sınıfta daha güzel çalışmalarla başarılı eğitimlerine devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Karne heyecanı yaşayan beşizler tören sonrası sınıf arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
İlgili Foto Galeriler
TCG Alemdar Göz DoldurduTCG Alemdar Göz Doldurdu
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
2500 Rakımda Milyonluk Okul2500 Rakımda Milyonluk Okul
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı