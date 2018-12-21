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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yozgat Valisi Çakır: 'Otobüs kazasında 1 ölü, 8'i ağır 17 yaralı var' İzle

Yozgat Valisi Çakır: 'Otobüs kazasında 1 ölü, 8'i ağır 17 yaralı var' İzle

Yozgat valisi Kadir Çakır'ın açıklamaları

Otobüs Kazası Yolcu Otobüsü 

-Olay yeri incelemeleri
-Detay

( YOZGAT ) Yozgat Valisi Çakır: "Otobüs kazasında 1 ölü, 8'i ağır 17 yaralı var" - "Şoför muhtemelen uyudu" YOZGAT

- Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yerköy ilçesi Sekili köyü mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında yaralı 17 kişiden 8'inin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Vali Çakır, kazanın muhtemelen şoförün uyumasıyla meydana geldiğini düşündüklerini belirtti.
Ankara'dan Sivas istikametine gitmekte yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi ölürken, 8'i ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı, 1 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yozgat Valisi Kadir Çakır, kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulundu. Otobüs kazasında 1 kişinin öldüğünü, yaralılardan 8'inin ise durumunun ağır olduğunu söyleyen Vali Çakır, "Bir ölümüz var, Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza da Rabbim şifa eylesin. Ankara'dan Sivas'a gitmekte olan yolcu otobüsünde toplam 16 yolcumuz ve 3 mürettebat olmak üzere 19 kişi vardı. Maalesef bir bayan yolcu ölmüş kaza neticesinde. Kaza sabah 07.45 sıralarında muhtemelen şoförün uyumasıyla meydana gelmiştir. Diğer yolcularımızdan 3'ü ayakta tedavi edildi. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Şu an 1 ölü var, 3 tane normal ayakta tedavi olan yolcumuz var. 8 yolcumuzun ise durumu sıkıntılı maalesef" dedi.

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