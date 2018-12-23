Yozgat’tan TGRT’ye ödül

-Ödüllerin verilmesi

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( YOZGAT ) YOZGAT



- Son dönemlerde izlenme oranlarında hızla yükselişe geçen TGRT Haber’e bir ödülde Yozgat’tan geldi. Özel Akademi Yeni Çizgi Koleji (AYÇ) tarafından düzenlenen 2018 yılının EN’leri arasında TGRT Haber ‘Yılın En İyi Haber Kanalı’, TGRThaber.com ise yılın en iyi internet haber sitesi seçildi. AYÇ Koleji tarafından düzenlenen ve 3 ay boyunca il genelinde yapılan anket çalışmaları sonucu 2018 yılının EN’leri vatandaşlar tarafından kullanılan oylarla belirlendi. Yaklaşık 8 bin oyun kullanıldığı anket sonucu Yozgat’ta TGRT Haber ‘Yılın En İyi Haber Kanalı’, TGRThaber.com ise yılın en iyi internet haber sitesi seçildi. 2018 yılında spordan sanata, edebiyattan medyaya Türkiye’nin ve Yozgat’ın enlerinin seçildiği etkinliğin ödül töreni Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu ödül töreninde TGRT Haber adına ödülü, İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat, Yozgat İl Emniyet Müdürü Seçgin Çengeloğlu’nun elinden aldı. TGRT Haber’den yana oy kullandıkları için Yozgat halkına teşekkür eden Göktürk Fırat yaptığı konuşmada “Bir eğitim kurumu tarafından bu özel ödülü almak çok daha anlamlı oluyor. AYÇ okullarının yanı sıra tüm Yozgat halkına da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü tercihlerini TGRT Haber’den yana kullandılar. Bize yükledikleri sorumlulukların farkındayız. Bu sorumlulukla doğru ve güzel haberleri evlerinize taşımaya devam edeceğiz” dedi.

AYÇ Koleji Müdürü Ahmet Fahri Yaşar ise yaptığı açıklamada “Biz Yozgat AYÇ Koleji olarak 2018 yılı Türkiye’nin ve Yozgat’ın enlerini seçmek için öğrencilerle beraber bir proje düzenledik. Projemiz yaklaşık 3 ay sürdü. Bu süre içerisinde ilçelerde ve ilde öğrencilerimiz vatandaşlara oy kullandırdı. Yaklaşık 8 bin civarı oy kullanıldı. Bu oylar içerisinde ‘Yılın En İyi Haber Kanalı’ kategorisinde TGRT Haber en çok oyu olarak birinci oldu. Bugün de ödüllerini takdim ettik” şeklinde konuştu.

Düzenlenen ödül törenine Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Emniyet Müdürü Seçgin Çengeloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.



