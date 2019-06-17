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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yozgat'taki dolu ve sel

Yozgat'taki dolu ve sel

- Ekili alandan görüntü - Köyde iş makinesinin çalışması - Köyde yıkılan evler - Vatandaşlarla röportajlar - Yıkılan köprüden görüntü - Telef olan hayvanlardan görüntü - Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz: - " Yozgat merkez ve Şefaatli ilçesinde yaklaşık 70 bin dekar alan zarar gördü"YOZGAT (AA) - Yozgat merkez ve Şefaatli ilçesinde dün etkili olan dolu nedeniyle yaklaşık 70 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.
Merkeze bağlı Lök, Topçu, Gökçekışla, Başınayayla köyleri ile Şefaatli ilçesinde dolu nedeniyle hasar gören köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor.İl Özel İdaresi ekipleri, Lök köyünde sel sularının zarar verdiği yollarda onarım, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de ekili alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı.
Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok köyde dolunun ekili arazilere zarar verdiğini belirterek, " Yozgat merkez ve Şefaatli ilçesinde yaklaşık 70 bin dekar alan zarar gördü. Hasar tespit çalışmaları sürüyor." dedi.
Lök köyü sakinlerinden Atilla Karabacak, köydeki ekili alanların tamamının doludan zarar gördüğünü, hasat yapılamayacağını söyledi.

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