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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi 15 yaralı

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi 15 yaralı

yolcu otobüsünün devrildiği yerden görüntü

Jandarma Otobüs Kazası Yolcu Otobüsü Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-vatandaşların meraklı bakışları
-Ambulans görüntüleri cep telefonu

( YOZGAT - 2) YOZGAT

- Yozgat’ta meydana gelen otobüs kazasında 1’i ağır 15 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Yozgat’ın Çekerek ilçesinden İstanbul’a gitmekte olan E.F. E. yönetimindeki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü Sorgun ilçesi yakınlarında yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1’i ağır 15 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (BMG-
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