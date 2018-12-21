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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Hastane Yolcu Otobüsü 

-otobüsün içinden görüntü
-cesedin görüntüsü
-hastaneden görüntü
-detaylar

( YOZGAT -3) YOZGAT

- Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Yozgat’ın Yerköy ilçesi Şekili mevkisinde D-200 karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara’dan Yozgat istikametine gitmekte olan E.D. yönetimindeki 16 AL 834 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan Zahide Ö. (29) isimli yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, 15 yolcu da yaralandı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi ve Kırıkkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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