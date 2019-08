Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyor İzle

-Bağrı bütün kavunun toplanması

- Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan ‘bağrıbütün’ kavununun hasadına başlandı. Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıbütün kavunu, hem kokusu hem de lezzeti ile çok beğeniliyor. İçerisindeki çekirdeğinin birbirine yapışık, iri yumurta büyüklüğünde bir arada bulunması dolayısıyla ‘bağrıbütün’ ismi verilen kavunun tadı hem muza hem de kavuna benziyor. Yöre halkı da bu nedenle bağrıbütüne ‘yer muzu’ da diyor. İlçenin geçim kaynağı olan ve bu yıl 100 dönüm alana ekimi yapılan bağrıbütün kavununun hasadına da başlanıldı. Geçen yıllara göre ekim alanı daha da artırılan bağrıbütün kavunun kilosu ise 2 ile 4 lira arasında değişiyor. Pazar sıkıntısı olmayan bağrıbütün kavununun İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere de satışı yapılıyor. Aydıncık ilçesinin simgesi haline gelen tadı ve farklı aroması ile bilinen bağrıbütün kavununun ilçe meydanındaki devasa heykeli ise dikkatleri çekiyor. Ayrıca bağrıbütün kavununun Aydıncık ilçesine bağlı bir ürün olarak tescillenmesi için de belediye tarafından çalışmalar devam ediyor. “Tanıtım arttıkça talepler de arttı” Geçen yıla oranla bağrıbütün kavununun ekim alanını artırdıklarını söyleyen çiftçilerden Seyit Karaca, “Daha önceleri kendi yiyeceğimiz kadar bağrıbütün ekiyorduk. Sonra belediyemizin çalışmalarından kaynaklanan yoğun talep artışı oldu. Bundan dolayı biz de artık ekim alanını 10 dönüme çıkardık. Eskiden kendi yiyeceğimiz kadar ekiyorduk. Sadece ilçe halkı tarafından biliniyordu. Tanıtım arttıkça da talepler de arttı. Biz de dönümlerimizi çoğalttık. Şimdilerde 15 dönüme kadar bağrıbütün ekmeye başladık. Tadı muza benziyor. Aroması muza benziyor. Muz kavun karışımı bir tadı var. İçi bütün çıktığı için ismine bağrı bütün denmiş. Çok yoğun bir talep var. Talep oldukça buraya gelen misafirler, bağrıbütün kavunundan istiyorlar. Biz de onların bu talebini karşılamaya çalışıyoruz. Kilosu 2.5 lira ile 4 lira arasında değişiyor. Üretimi daha da artırmaya çalışıyoruz, köydeki üreticilerle elimizden geldiğince çalışıyoruz” dedi.

“Son yıllarda ekim alanı arttı” Son yıllarda bağrıbütün kavununun ekim alanının daha da yaygınlaştığını söyleyen Kezban Karaca ise, “Çiftçiler olarak biz de kazanmak istiyoruz. Daha önce çok az ekiyorduk, şimdi daha çok ekmeye başladık. 10 dönümden az ekmiyoruz. Taleplerde çok oluyor. Seneye daha fazla ekmeyi düşünüyoruz. Ankara ve İstanbul gibi illerden de talepleri bekliyoruz. Satışlarımız çok iyi” şeklinde konuştu.

“Bağrıbütün kavununun hasadı başladı” Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak da bağrıbütün kavununun ilçeye ait bir ürün olarak tescillenmesi için çalıştıklarını anlatarak, “Bağrıbütün kavunu, yer muzu dediğimiz Aydıncık’a ait ilçemizde yöresel olarak yetişen bir ürünümüz. Bu günlerde hasat başladı.

Vatandaşlarımız Aydıncık’ın her yerinde köy pazarından, çarşısından temin edebiliyorlar. Şu an için 2 ila 4 lira arasında kilosu gidiyor. 100 dönüm kadar geniş bir alana bu sene ekimi yapıldı. Çiftçilerimiz bu üretimden memnunlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha geliştirerek devam edecekler. Yer muzu olarak adlandırdığımız bağrı bütün, kavun türünde ama kavun tadında değil. İçi bütün şeklinde olan bir ürünümüz onun için bağrı bütün denmiş ismine. Bununla ilgili biz de Bozok Üniversitemizle birlikte çalışmalarını yaptırdık. Her türlü aşamasını tamamladık. Aydıncık kimlikli bir ürün. Şuan da biz de bunun tescilini yaptırmak için gerekli müracaatları yaptık. Şu an kurul aşamasında. İnşallah coğrafi işaretlemesini de yaparak bağrıbütün kavununun Aydınck’a ait olduğunu tescillemiş olacağız. Böylece çiftçilerimizin de vatandaşlarımız da bu konuda gelişmesini sağlamış olacağız. Onlara katkıda bulunacağız” ifadelerine yer verdi.