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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yozgat’ta yaşanan sel felaketi sonrası zarar gün yüzüne çıktı

Yozgat’ta yaşanan sel felaketi sonrası zarar gün yüzüne çıktı

Sel felaketi sonrası tarla ve evlerin durumu

Sağanak Yağış Sel Felaketi Hasar Tespit Tarım Arazisi Kışla 

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( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan sel felaketi sonrası yaşanan zarar gün yüzüne çıkmaya başladı.
Yozgat merkeze bağlı Çalılı, Gökçekışla, Başınyayla ve Başıbüyüklü köylerinde meydana gelen sel felaketi sonrası tarım arazilerinde, evlerde ve kümeslerde oluşan zarar gün yüzüne çıktı. Köylerde domates, biber, salatalık, fasulye gibi tarım arazilerinde büyük zarar oluşurken, sel nedeniyle kullanılamaz hale gelen evlerde ise vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla oluşan çamuru temizlemeye başladı.
Devlet yardımını bekleyen köylüler, yetkililerin biran önce hasar tespit çalışması yapması gerektiğini söyledi.

Çalılı köyü sakinlerinden 60 yaşındaki Meryem Tuygun, 6 dönümlük tarım arazisinin tamamen yok olduğunu söyleyerek “Tüm geçimimizi bu tarladan sağlıyorduk. Fasulyelerimiz, biberlerimiz, lahanamız hepsini batırdı. Devletten yardım bekliyoruz, mağduru” dedi.
Gökçekışla köyü sakinlerinden Süleyman Kandemir ise olayı anlatarak “Biz oturuyorduk, birden yağmur yağdı zaman geçtikçe sele dönüştü. Evden kendimizi dışarı zor attık, evim yıkıldı, evdeki malzemelerim vardı hepsi kullanılamaz hale geldi. 8 dönümlük bahçem mahvoldu. Allah’ın verdiği bir şey selin önüne geçilmiyor. Devletimizden yardım bekliyorum” şeklinde konuştu.
Meyve ve sebze seraları ile yaklaşık 500 tavuğunun selde zarar gördüğünü söyleyen Gökçekışla köyü sakinlerinden Gülhan Karaca da üzgün olduğunu dile getirerek yaşanan sel felaketini anlattı.
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