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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yozgat’ta trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Yozgat’ta trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Yolcu Otobüsü 

-otobüsten çıkarılan eşya
-Hastaneden detay
-yaralıların getirilmesi
-detaylar

( YOZGAT -2) - Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti YOZGAT

- Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Yozgat’ın Yerköy ilçesi Şekili mevkisinde meydana geldi. Ankara’dan Yozgat istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünün yaptığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla yolcu da yaralandı.
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