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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yozgat'ta trafik kazası: 7 yaralı Haberi

Yozgat'ta trafik kazası: 7 yaralı Haberi

- Olay yerinden görüntüler - Otomobilden görüntü - Devrilen aydınlatma direği - Ambulanslardan görüntüYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Durbaba Çevik (59) yönetimindeki 34 UR 3288 plakalı otomobil, E - 88 kara yolu Sarıhacılı mevkisinde, aydınlatma direğine çarptı.Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Adem Çevik (4), Ezgi Su Çevik (9), Ebru Çevik (18), Özlem Ay (20), Seher Duman (61) ve Asiye Duman (61) yaralandı.Ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Bild Aydınlatma Direği 

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