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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yozgat'ta trafik kazası: 5 yaralı

Yozgat'ta trafik kazası: 5 yaralı

- Olay yerinden görüntü - Sürücünün aracın yanında telefonla konuşması - Sürücünün ambulansa bindirilmesi - Otomobilden görüntü - Devrilen aydınlatma direğinden görüntüYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.İzmir'den Sivas yönüne giden Aksoy Taşdemir yönetimindeki 35 AL 0912 plakalı otomobil, Yozgat girişinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Fezair, Şahinder ve Berkay Taşdemir ile Fadime Arslan yaralandı.Yaralılar, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası Bild Aydınlatma Direği 

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