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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yozgat’ta trafik kazası 2 ölü 5 yaralı Video

Yozgat’ta trafik kazası 2 ölü 5 yaralı Video

Olay yerinden görüntüler

Hastane Trafik Kazası 

-Kazalı araçlardan detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat Ankara karayolu Saray köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 5 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 23.50 sularında meydana geldi. Yozgat’tan Ankara istikametine giden 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Feridun Ş., İsmail Ş. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan biri ağır 5 kişide Yozgat’taki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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