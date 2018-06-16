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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Hastane Trafik Kazası Bayramlaşma Direksiyon 

-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Yozgat Sivas kara yolu Doğankent belediyesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Öcal (59) yönetimindeki 06 H 5033 plakalı otomobili ile Sorgun istikametinden Akdağmadeni istikametine gitmekte olan sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç Doğankent yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada Belgüzal Öcal olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Mustafa Öcal ile araç içerisinde bulunan Hatice Öcal, Mert Öcal yaralandı. Yaralılar Sorgun Devlet hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öcal ailesinin Ankara’dan bayramlaşmak için Akdağmadeni ilçesine gittiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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