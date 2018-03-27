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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Yozgat'ta otlamaya çıkan inek çatıya düştü

Yozgat'ta otlamaya çıkan inek çatıya düştü

Cep telefonu görüntüsü,

-İneğin çatıdan düşmesi
-Detay

( YOZGAT ) - YOZGAT

- Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde otlarken zeminle aynı seviyede olan samanlığın çatısına çıkan inek, çatının çökmesi sonucu samanlığa düştü. Otlarken çatıya çıktığının bile farkına varmayan ineği gören vatandaşlar, önlemini samanlığa yatak sererek aldı. Otlayan ineğin çatıya çıktığını gören vatandaşlar hemen ineğin yanına koştu. Kiremitlerin arasında sıkışıp kalan ineğin her hareketinde çatıdaki yarık büyüdü. Samanlığın sahibi tehlikeyi sezerek ineğin yumuşak düşmesi için samanlığa yatak serdi. Kısa süre sonra ineğin ağırlığını kaldıramayan çatı çöktü. İnek ise bu düşüşten yatak sayesinde zarar görmedi. Geçirdiği tehlikenin ardından inek ise bahçede daha güvenli bir yerde hiçbir şey olmamış gibi otlamaya devam etti. (BMG-UY-
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