Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yozgat’ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı

Yozgat’ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı

Hastaneden görüntüler

Hastane Geçmiş Olsun Devlet Hastanesi Öğrenciler 

-Olay yerinden görüntüler ayrı gönderiliyor

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ın Saraykent ilçesi Ozan beldesinde otobüsün devrilmesi sonucu 26 öğrenci yaralandı. Olayın ardından Akdağmadeni Kaymakamı Murat Kaplay öğrencilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Akdağmadeni istikametinden Yozgat’a gitmekte olan Hasan Kızılkaya (39) yönetimindeki 66 AY 035 plakalı Yozgat Bozok Üniversitesine ait otobüs, Saraykent ilçesi Ozan beldesi mevkiinde takla atarak devrildi. Kazada 26 öğrenci yaralanırken, yaralı öğrencilerden 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Akdağmadeni, Sorgun ve Saraykent’teki Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Akdağmadeni Devlet Hastanesinde tedavi gören okul öncesi bölümü öğrencilerinden Ayşe Gündüz, kaza anını anlattı. Gündüz, “Biz hızlı gitmiyorduk, yavaş gidiyorduk araç kaydı galiba yağmurdan dolayı. Okul öncesi bölümü öğrencileriyiz. Yardım için Akdağmadeni’ndeki bir okula gitmiştik. Dönerken kaza oldu” dedi.
Akdağmadeni Kaymakamı Murat Kaplay da devlet hastanesine gelerek yaralı öğrencileri ziyaret etti. Öğrenciler hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Kaplay, öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. (MY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Mardin'de PatlamaMardin'de Patlama
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Bu Acıya Yürek DayanmazBu Acıya Yürek Dayanmaz
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı