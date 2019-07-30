Yozgat’ta kurbanlık hayvan sevkiyatına sıkı denetim

-Tırların kontrol edilmesi, hayvanların kontrolü

-Röportajlar

-Detay



( YOZGAT ) YOZGAT



- Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Yozgat Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi doğu illerinden batı illerine yapılan hayvan sevkiyatlarında kamyon ve tırları durdurarak sevkiyat ile ilgili evrakları denetliyor. Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri E-88 karayolu Yozgat girişi Muslubelen mevkiinde Yozgat Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan denetimlerde, kurbanlık hayvan taşıyan kamyonları durdurarak hayvanların sayılarını, veteriner sağlık belgelerini, pasaportlarını ve kulak küpelerinin kontrolünü yapıyor. Kurbanlık hayvanların sevkiyatını belirli kriterler içerisinde hayvanların kurban pazarına girişini sağladıklarını söyleyen Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü İlker İpek, “2019 yılı kurban bayramı 11 Ağustos’ta idrak edilecek. Bizim burada amacımız insanlarımızın sağlıklı gıda tüketmeleri kurban vazifelerini iyi bir şekilde içlerine sinecek şekilde yerine getirmeleri amacıyla kurbanlık hayvan sevklerinde istediğimiz belli kriterler içerisinde hayvanların kurban pazarına girişini sağlıyoruz. Ülkemiz genelinde kurbanlık olarak yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kurban satış yerlerine 27 Temmuz tarihinden itibaren girişler bakanlığımız talimatları tarafından serbest bırakılmıştır. Yetiştirilen bu kurbanlık hayvanların yoğun bir hayvan hareketi dönemi yaşandığı için hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek amacıyla hayvan sağlığı kriterlerine bizler dikkat ediyoruz. Öncelikle izlenebilirliğin devamı için kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların kulak küpelerinin takılı ve hayvanların hayvan kart sisteminde kayıtlı olmaları gerekiyor. Bu şekilde kulak küpeli hayvanlara yıl içerisinde büyükbaş ise şap ve çiçek aşıları, küçükbaş ise veba ve şap aşılarının yapılmış olması şartıyla kurbanlık olarak sevklerine izin veriyoruz. Burada da amacımız öncelikle hayvan hastalıklarının bu dönemlerde iller arasında yayılmasını engellemek, aşıları yapılmış insan sağlığı açısından herhangi bir riski bulunmayan canlı hayvanların sevklerine müsaade ediyoruz. Öncelikli amacımız sağlıklı hayvanların sevk edilmesi ve kurban edilmesi” dedi.

İpek ayrıca dişi hayvan varlığının korunması gerektiği üzerine de açıklamalar yaparak “Buradan özellikle kurbanlık hayvan besleyen yetiştiricilerimize de hatırlatma yapmak istiyoruz. Ülkemizin dişi hayvan varlığının korunması bizim için çok önemli. Bu nedenle damızlık vasfı taşıyan dişi hayvanların daha doğrusu ırkı ne olursa olsun anne olabilecek dişi hayvanların kurbanlık olarak beslenmemesi ve üretime sevk edilmesi bizim bu sevklerde özellikle göz önünde bulundurduğumuz önemli noktalardan bir tanesidir” şeklinde konuştu.

Sivas’ın Zara ilçesinde yetiştirdiği 21 büyükbaş hayvanı İstanbul’a götürdüğünü söyleyen Mücahit Çalışır ise “Sivas’ın Zara ilçesinden İstanbul Ümraniye ilçesine kurbanlık götürüyoruz. Bu uygulamadan da çok memnunuz, Yozgat emniyeti ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Rabbim bütün kurbancıların yardımcısı olsun, herkese hayırlı müşteriler temenni ediyorum. Ben 21 tane hayvan götürüyorum. Fiyatları uygun geçen senekine yakın çok farklı değil. Hayvanlarımızın kontrollerini yaptırdık, bir sıkıntımız yok. Sağlık raporumuzu aldık, sevkimizi aldık tüm durumlar kurallara uygundur” ifadelerini kullandı.

