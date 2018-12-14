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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yozgat’ta Kore Kültürü Günü etkinliği düzenlendi

Yozgat’ta Kore Kültürü Günü etkinliği düzenlendi

Koreli sanatçıların gösterileri

Ölümsüz Yöresel Kıyafet Hatıra Fotoğrafı Öğrenciler 

-Röportaj
-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta düzenlenen Kore Kültür Günü etkinliğinde Koreli sanatçılar, yöresel kıyafetleriyle vurmalı çalgılar eşliğinde geleneksel danslarını sundu. Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliğinde Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde Kore Kültür Günü etkinliği düzenlendi.
Kore’nin tarihi, sanatı ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği etkinlikte Bozok Üniversitesi öğrencileri Kore kıyafetlerini denemek için uzun kuyruk oluşturdu. Kore kıyafetlerini giyen üniversite öğrencileri, bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdiler. Kore Cumhuriyet Büyükelçiliği Müsteşarı Dong-Woo CHO yaptığı açıklamada “Biz Kore ve Türkiye kardeş ülkeyiz. İki millet arasındaki ilişkinin pekişmesi için köreyi daha iyi tanıtmak için Türkiye’yi dolaşarak etkinlik düzenliyoruz. Bugün Bozok Üniversitesi bu yıl en son etkinliği olarak Yozgat’ta Kore kültürünü tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. İlgi çok güzel Yozgat’ta ilk defa program düzenledik öğrencilerden büyük ilgi gördük. Kore kıyafetlerini giymek için sıraya girdiler. Onu denemek öğrenciler için iyi oldu” dedi.
Daha sonra yöresel kıyafetleriyle seyircilerin arasından geçerek ellerinde davul ve çeşitli enstrümanlarla sahneye çıkan sanatçılar gösterilerini sergilediler. Dans, gösteri ve vurmalı çalgı dinletisi izleyicilerden alkış aldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programın sonunda Yozgat Valisi Kadir Çakır ve Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Koreli sanatçılara çiçek taktim etti. Koreli sanatçılar ile katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.
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