Yozgat'ta ki bu lise para basıyor İzle

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( YOZGAT ) YOZGAT



- Yozgat’ta uygulama oteli de işleten Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi, 2019 yılının 10 ayında 3 milyon 800 bin lira ciro yaparak Türkiye’deki ‘En Yüksek Döner Sermaye Geliri’ sıralamasında ilk 10 okul içerisine girdi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2019 yılında en fazla üretim yapan mesleki ve teknik Anadolu Liseleri ile mesleki eğitim merkezleri yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı veriler doğrultusunda 2019 yılının 10 ayında mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimden elde edilen 217 milyon gelirin 3 milyon 800 bin lirasını Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi gerçekleştirdi. Uygulama oteli olarakta işletilen okulda 150 öğrenci hem mesleklerini öğreniyor hem de eğitimlerini başarıyla sürdürüyorlar. Aldıkları uygulamalı otelcilik eğitimi ile de öğrenciler okullarını bitirir bitirmez kalifiye eleman olarak iş hayatına başlıyorlar. Okulundan mezun olduktan sonra kolaylıkla iş bulma imkanının olduğunu söyleyen 12. sınıf öğrencisi Songül Yılmaz yaptığı açıklamada “Biz kat hizmetleri alanında yatak yapma yapıyoruz. Burada uygulamaları öğrenmiş oluyoruz aynı zamanda derslerimizi alıyoruz. Resepsiyon, ön büro bölümlerimiz var. Biz kat hizmetleri bölümündeyiz. Yatak yapma, temizliktir bunları yapıyoruz. Buradan mezun olduktan sonra iş imkanımızı sağlayabiliyoruz. Staj için Antalya’ya gittik, resepsiyon alanında çalıştık. Oradan da bize iş teklifleri geldi. Okuldan mezun olduktan sonra Antalya’ya gitmeyi düşünüyorum. Böylece iş imkanımızı da kolayca sağlayabiliyoruz” dedi.

Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi Okul Müdürü Mesut Gür ise Türkiye’deki ‘En Yüksek Döner Sermaye Geliri’ sıralamasında ilk 10 içerisinde yer aldıklarını belirterek “Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi döner sermaye işletmesi olarak 2018 yılında Türkiye’deki döner sermaye işletmeleri içerisinde ilk 5’te yer aldık. 2018 yılındaki ciromuz 4 milyon 500 bin lira civarındaydı. 2019 yılında ise ilk 10 ayda yapmış olduğumuz ciro 3 milyon 800 bin lira. Bu bağlamda da Türkiye’nin ilk 10’un da yer almaktayız. Öğrencilerimiz okulda çalıştıkları oranda ücret almaktadırlar. Staj yaptıkları zamanda yaz aylarında ayriyeten ücret almaktadırlar. Buradan mezun olduklarında öğrencilerimizin iş bulma konusunda hiçbir sorunu bulunmamaktadır. Zaten mesleğe hazır olarak yetiştikleri için de sektördeki firmalar, şirketler çok fazla mezun öğrencilerimizi talep edilmektedir” şeklinde konuştu.

Okulda toplam 150 öğrencinin olduğunu ve bu öğrencilerin yüzde 90’ının yatılı olarak kaldığını da vurgulayan Gür, “Okulumuz yiyecek içecek hizmetleri ve konaklama seyahatleri hizmetleri alanında eğitim vermektedir. Okulumuzun amacı Milli Eğitim Bakanlığımızın amacı olan öğrencimizi hem mesleğe hem de bir yüksek öğrenime hazırlamaktır. Bu bağlamda da okulumuzda uygulama otel bulunmaktadır. Uygulama otelinin amacı öğrencilerinin mesleğini uygulayarak öğrenebileceği bir yer olmasıdır Uygulama otelimiz 54 oda 100 yatak kapasitelidir. Ayrıca uygulama otelimizde restoran hizmeti verilmektedir. Toplantı, konferans ve seminer organizasyonları da ayrıca yapılmaktadır. Diğer bir yaptığımız hizmet ise okulumuz catering hizmeti vermektedir. Yozgat’ta bulunan 4 bin taşımalı öğrencinin öğle yemeğini karşılamaktayız” dedi



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