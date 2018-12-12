Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yozgat'ta kar yağışı

Yozgat'ta kar yağışı

- Yozgat 'tan kar görüntüleri - Araçlardan görüntü - Ev ve iş yerlerinin önünü temizleyen vatandaşlar - Kartopu oynayan öğrencilerle röportaj - Vatandaştan röportajYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta sabah saatlerinde başlayan kar, kenti beyaza bürüdü.Sabah kar ile uyanan vatandaşlar işe gitmek için önce araçlarının üzerindeki karı temizledi.Bazı araçlar ise kardan dolayı yokuşları çıkmada zorlandı.Kar yağışına ise en çok çocuklar sevindi.Sabah okula giden öğrenciler kartopu oynayıp kardan adam yaparak eğlendi.Vatandaşlardan Hasan Susam, kar yağışının bereket olduğunu söyledi.

Kar yağışıyla suların çoğalacağını ifade eden Susam, " Yozgat , tarım memleketi, suya, kara ihtiyacımız var. Yozgat 'ta hava iki gündür çok soğuktu, ayaz vardı, bu ayazı ve soğuğu da kırdı." ifadelerini kullandı.

Tarım Kardan Adam Öğrenciler Kar Yağışı 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı