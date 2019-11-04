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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yozgat’ta iki öğretmen meslektaşlarının gördüğü şiddete ‘hayır’ demek için kısa film çekti Haberi

Yozgat’ta iki öğretmen meslektaşlarının gördüğü şiddete ‘hayır’ demek için kısa film çekti Haberi

Kısa film ve röportaj

( YOZGAT ) YOZGAT

Öğretmene Şiddet Öğretmenler Farkındalık Sınıf Öğretmeni Öğrenciler 


- Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde görev yapan iki öğretmen son günlerde meslektaşlarına karşı artan şiddet olaylarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kısa film hazırladı. Sarıkaya ilçesi Erbek Köyü İlkokulu Müdür Yardımcısı Abdullah Düğer ve Namık Kemal İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Fatih Kıraç, çektikleri kısa filmde şiddetin insan ve toplum üzerindeki etkileri ile öfkenin kontrol altına alınması işlendi. "Öğretmene şiddet geleceğe ihanettir" sloganıyla kısa filmin senaryosunu yazan, yöneten ve oynanan öğretmenler meslektaşlarının karşılaştığı şiddetin son bulması için farkındalık oluşturarak mesaj verdi. Sarıkaya ilçesi Erbek Köyü İlkokulu Müdür Yardımcısı Abdullah Düğer, “Öğretmene şiddet geleceğimize ihanettir sloganıyla bir kısa film hazırladık. Bu kısa filmi hazırlamamızdaki amacımız son günlerde gündeme sıkça gelen öğretmenlere şiddet konusunda bir farkındalık oluşturmak ve bu konuya dikkat çekmek için bu filmi açıkladık. Kısa filmimizde Sarıkaya İlköğretim Okulunda görev yapan Fatih Kıraç hocamız rol aldı. Bu şekilde filmimizi tamamladık. Burada vermek istediğimiz mesaj şuydu. Öğretmenlere uygulanan şiddet öğretmenlerimizin motivasyonunu düşürür motivasyonu düşen öğretmenlerimiz ise geleceğimiz olan çocuklara bir şey veremez. Biz bu amaçla öğretmene şiddet geleceğe ihanettir dedik. Burada da her türlü şiddete maruz kalan öğretmen yine her şeye rağmen mesleğine devam etmesi ve öğrencilere bir şeyler kattığını vurgulamak istedik. Umarım mesajımız büyük kitlelere ulaşır ve büyük farkındalık oluştururuz” dedi.
(BMG-
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