Yozgat'ta hayat kurtaran proje... Deprem anında doğalgaz, su ve elektriği kesecek, binada kaç kişi olduğunu merkeze bildirecek Haberi

- Depremde can ve mal kaybını azaltmak, kurtarma ekiplerinin deprem sonrası işlerini kolaylaştırmak amacıyla Yozgat’ın Yerköy İlçesinde Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından ‘Kimse Var mı?’ Projesi tasarlandı. Uygulanan sistemde bina girişine yerleştirilen düzenek sayesinde eve giriş çıkış yapan kişiler sayılarak evde kaç kişinin olduğu 16 saniye içerisinde Afet Koordinasyon Merkezi’ne iletilecek. Afet Koordinasyon Merkezinin yönlendirmesiyle ekipler deprem sonrası evde bulunan kişi sayısını net olarak bildiği için daha sağlıklı ve net bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını yapacak. Bu sayede deprem sonrası yıkılan ve hasar gören binalarda arama kurtarma ekipleri boşa zaman harcamamış olacak. Ayrıca deprem anında oluşabilecek doğalgaz, su ve elektrik tesisatından doğabilecek olumsuzlukların da yaşanmaması için sistem otomatik olarak evin elektrik, su ve doğalgazını kesecek. TÜBİTAK Kayseri Bölge Yarışmasında sergiye davet edilen ve bölge 1.lik ödülünü alan ‘Kimse Var mı? Projesi ile depremde can kaybı azami seviyeye indirilmiş olacak. Elektrik Elektronik Alanı Öğretmeni Fatih Sümer tasarlanan projede amacın depremde can ve mal kaybını en aza indirmek olduğunu söyleyerek proje hakkında bilgi verdi. Sümer, “Yapmış olduğumuz projede herhangi bir deprem anında evin içerisinde bulunan gaz, elektrik ve su sistemlerini devre dışı kalacak. Aynı zamanda içeride kaç insan olduğunu Afet Koordinasyon Merkezine bildirip burada da nokta atışıyla insanları kurtarmaya yönelik çalışmalar başlatılmış olacak” dedi.

Sistemin eve girip çıkanı elektronik sistemle sayıyor ve Afet Koordinasyon Merkezine ethernet kartıyla bilgi aktarıyor. Bununla birlikte can güvenliği sağlamak için ev içerisinde röleler yardımıyla bütün gazı, elektriği, suyu sistem otomatik olarak kesiyor. Kurtarma ekipleri de aynı şekilde nokta atışla Afet Koordinasyon Merkezinin yönlendirmesiyle insanlarımızı kurtaracak. Deprem esnasında kurtarma ekiplerinin boş binaları kazarak zaman kaybettiğini ve hangi binada kaç kişinin olduğunu bilemedikleri için zaman alan bir çalışma yaptıklarını gözlemledik. Bu projemiz sayesinde nokta atışı yaparak Afet Koordinasyon Merkezinin yönlendirmesiyle kurtarma ekipleri insanlarımızı kurtaracak. Bu proje hayata geçerse deprem esasında insanlarımızın can güvenliği daha kolay sağlanmış olacak” şeklinde konuştu.

