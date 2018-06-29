Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Yozgat’ta haşerelere İHA'lar ile savaş açıldı

Yozgat’ta haşerelere İHA'lar ile savaş açıldı

Bİocopter ve Biodronenin ilaçlama görüntüleri

Teknoloji Ronen 

-Vatandaş Röp
-Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan Röp
-Detay

( YOZGAT -HD) YOZGAT

- Yozgat’ta haşerelerle mücadelede çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi, biodrone ve biocopter adı verilen insansız hava araçlarıyla

sinek ve haşerelerle mücadele ediyor. Yozgat’ta halk sağlığını tehdit eden haşereyle mücadeleyi kesintisiz sürdüren Yozgat Belediyesi biodrone ve biocopter uygulamasını hayata geçirdi. İnsan elinin uzanamadığı alanları biodrone ve biocopter ile kolaylıkla ilaçlayabilen Yozgat Belediyesi Veteriner Hizmetleri ve İlaçlama Müdürlüğü, haşereyle mücadelesini yaz boyunca sürdürecek. Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan yaptığı açıklamada, "Veteriner Hizmetleri ve İlaçlama Müdürlüğü olarak yaz aylarının başlamasıyla birlikte artık haşere ile mücadeleyi farklı bir boyuta taşıdık. Bunların bir örneği de havadan ilaçlama. Biodrone ve Biocopter ile ilaçlama sistemi artık havadan yapılacak. Makine ile giremediğimiz yerlerde havadan mücadele edeceğiz. Bizim esas amacımız haşeratla mücadele. Bunu da son teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Amacımız insan elinin ulaşılamayan yerlere havadan ulaşıp orayı ilaçlamak. Yaz boyu haşere ile bu mücadelemiz devam edecek" dedi.
Ayşegül Yaşar isimli vatandaş haşere ile mücadelede gelişen teknolojiyi beğendiğini söyleyerek, "Haşereyle mücadelede bu kadarını beklemiyordum. Çok başarılı buldum, gerçekten etkili bir sonuç alınır gibi geliyor. Araçların yukarıdan ağaçların her tarafını ilaçlaması ilgimi çekti. Haşerelerle mücadelenin daha başarılı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Aşkın Asıl ise "Haşere ile droneli mücadele hem ilgimizi çekti hem çok sağlıklı. Ağaçların ulaşamayan bölgelerine rahatlıkla ulaşılıyor. Teknolojiyi de kullanması belediye için çok iyi" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı