Yozgat’ta haşerelere İHA'lar ile savaş açıldı

-Vatandaş Röp

-Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan Röp

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( YOZGAT -HD) YOZGAT



- Yozgat’ta haşerelerle mücadelede çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi, biodrone ve biocopter adı verilen insansız hava araçlarıyla



sinek ve haşerelerle mücadele ediyor. Yozgat’ta halk sağlığını tehdit eden haşereyle mücadeleyi kesintisiz sürdüren Yozgat Belediyesi biodrone ve biocopter uygulamasını hayata geçirdi. İnsan elinin uzanamadığı alanları biodrone ve biocopter ile kolaylıkla ilaçlayabilen Yozgat Belediyesi Veteriner Hizmetleri ve İlaçlama Müdürlüğü, haşereyle mücadelesini yaz boyunca sürdürecek. Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan yaptığı açıklamada, "Veteriner Hizmetleri ve İlaçlama Müdürlüğü olarak yaz aylarının başlamasıyla birlikte artık haşere ile mücadeleyi farklı bir boyuta taşıdık. Bunların bir örneği de havadan ilaçlama. Biodrone ve Biocopter ile ilaçlama sistemi artık havadan yapılacak. Makine ile giremediğimiz yerlerde havadan mücadele edeceğiz. Bizim esas amacımız haşeratla mücadele. Bunu da son teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Amacımız insan elinin ulaşılamayan yerlere havadan ulaşıp orayı ilaçlamak. Yaz boyu haşere ile bu mücadelemiz devam edecek" dedi.

Ayşegül Yaşar isimli vatandaş haşere ile mücadelede gelişen teknolojiyi beğendiğini söyleyerek, "Haşereyle mücadelede bu kadarını beklemiyordum. Çok başarılı buldum, gerçekten etkili bir sonuç alınır gibi geliyor. Araçların yukarıdan ağaçların her tarafını ilaçlaması ilgimi çekti. Haşerelerle mücadelenin daha başarılı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Aşkın Asıl ise "Haşere ile droneli mücadele hem ilgimizi çekti hem çok sağlıklı. Ağaçların ulaşamayan bölgelerine rahatlıkla ulaşılıyor. Teknolojiyi de kullanması belediye için çok iyi" diye konuştu.



