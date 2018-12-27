Yozgat’ta göletler dondu, yamaçlarda sarkıtlar oluştu

-Donan göletin görüntüsü

-Sarkıtların görüntüsü

-Röportaj

-Detay



( YOZGAT ) YOZGAT



- Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü Yozgat’ta Cevdet Dündar Göleti’nin yüzeyi buz tuttu, bazı kayalıklarda ise sarkıtlar oluştu. Yozgat’ta hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi sonucu Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda bulunan Cevdet Dündar Gölet’i ve çeşmeler buz tuttu. Yol kenarındaki kayalıkların yamaçlarından akan suların oluşturduğu buz sarkıtları ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yozgat’ta gündüz hava sıcaklığı ise eksi 5 derecelerde ölçüldü. Kayalıkların yamaçlarında oluşan sarkıtları fotoğraflamak için geldiğini söyleyen Murat Karatekin isimli vatandaş yaptığı açıklamada “Kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi derecelere düştü, böyle olunca da birçok yer dondu. Göletler dondu, dağlarda sarkıtlar oluştu. Biz de bu manzarayı görmeye geldik” dedi.



