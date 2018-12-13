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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yozgat'ta esnaf güvercinleri aç bırakmıyor İzle

Yozgat'ta esnaf güvercinleri aç bırakmıyor İzle

- Yozgat 'ta esnafın güvercinleri yemlemesi - Güvercinlerin atılan yemi yemesi - Güvercinlerin oluşturduğu ay yıldız figürü - Rahmi Akdoğan röportaj - Adem Köse röportajYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta kış mevsiminde doğanın karla kaplanmasıyla yiyecek bulmak için şehir merkezine gelen güvercinleri çarşı esnafı besliyor.Sabah saatlerinde iş yerini açan esnaf, buğday satın alarak Unpazarı Meydanı'nda yüzlerce güvercini yemliyor. Zaman zaman ay yıldız şeklinde yere serpilen yemleri yiyen kuşlar, ilginç görüntü oluşturuyor.Balıkçı esnafı Rahmi Akdoğan, doğada yiyecek bulamayan kuşların şehir merkezine geldiğini ifade ederek, "Çarşı esnafı da yem alıp kuşlara atıyor. Vatandaşlar çok duyarlı, hayvanları her gün yemliyor." dedi.
Adem Köse de hava şartlarından dolayı hayvanların doğada yem bulamadığını anlatarak, "Güvercinler şehir merkezinde çatılara geliyor. Vatandalar da duyarlı davranıp yem atıyor." diye konuştu.

İlginç Görüntü Kış Mevsimi Ay Yıldız Hayvan 

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