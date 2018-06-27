Yozgat'ta dev karınca yuvaları dikkat çekti Haberi

-Karınca Yuvası görüntüleri

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( YOZGAT - HD) YOZGAT



- Türkiye’nin ilk Milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkında bulunan yüzlerce dev karınca yuvası görenleri şaşkına çeveriyor. Özellikle kene düşmanı olan kırmızı orman karıncalarının yaptıkları yuvalar, çam ağaçlarının diplerinde ilginç görüntüler oluşturuyor. Yaklaşık 200 karınca yuvasında bulunan kırmızı orman karıncaları, ormana zarar veren kene dahil kabuklu böceklerin yaşamasına izin vermiyor. Zararlı böcekleri, karıncalar salgıladıkları formik asitle etkisiz hale getiriyor. Dev karınca yuvaları ise görenleri şaşkına çeviriyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şubesi Müdürü Cihan Eğilmez yaptığı açıklamada “Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisinde bulunan karıncalar, ülkemizin ormanlarında bulunan bu karıncalara kırmızı orman karıncası diyoruz. Yozgat Çamlığı Milli Parkındaki yapılan yuvaları incelediğimiz zaman genelde genişliği bir buçuk metre ile yüksekliği bir metre arasında değişiyor. Bu karıncalar toprak altına yuva yapmazlar, toprak üzerindeki araç kovuklarına yuva yaparlar. Onun üzerine de ağaç artıklarını, dalları yaparak yuvalarını gerçekleştirirler. Karıncaların en büyük özelliği ise ormana faydası olup ta hiçbir zararı olmayan tek canlı diyebiliriz. Bir yuva 30-40 dekar alandaki zararlı böcekleri temizler, kenede buna dahildir. Kabuk böcekleri de dahildir. Yani bütün ağaca ve ormana zarar verecek böcekleri parçalayarak yok eden bir karınca türüdür. Bu karıncaların Latince adı formica rufadır. İsmini salgıladığı formik asitten alan bir karıncadır. Kırmızı orman karıncası diye Anadolu’da yetişen diğer karıncalara göre daha iri, büyüktür” dedi.

Yozgat Çamlığı Milli Parkında 150-200’ün üzerinde karınca yuvası olduğunu söyleyen Eğilmez, “Çamlık Milli Parkında karınca yuvalarının çokluğu karıncaların yaşama ortamının çok uygun olduğunu gösteriyor. Her bir yuvada 3 adet kraliçe karınca var tabi bunları orman teşkilatı nakledebiliyor. Uygun yerlere. Bunu ancak orman mühendisleri yapıyor. Vatandaşımız bu yuvaların kıymetini çok iyi bilsin. Bizim çok büyük doğal değerlerimizden bir tanesidir” şeklinde konuştu.

(BMG-GF-

