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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı

Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı

Tören alanından görüntüler

Kurtuluş Savaşı Fedakarlık Kullar Öğrenciler 

-Vali Çakır'ın konuşması

( YOZGAT ) YOZGAT

- Tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. 28 Ekim Pazartesi günü Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 29 Ekim Pazartesi günü düzenlenen etkinliklerle devam etti. Vali Kadir Çakır’ın makamda tebrikleri kabulü ile başlayan bayram programı, Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Tören alanında Vali Kadir Çakır ve Belediye Başkanı Celal Köse halkın, öğrencilerin ve askerlerin bayramını kutladı. Vali Çakır, törende günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Vali Çakır yaptığı konuşmada “Başlangıcından sonuna kadar her safhası eşsiz mücadelelerle dolu kurtuluş savaşı Mustafa Kemal’in önderliğinde milletin her ferdinin fedakarlıkları sonucu kazanılan büyük bir zaferdir" dedi.
Vali Çakır'ın konuşmasının ardından çeşitli dallarda dereye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.
Program öğrencilerin şiir okuması, okulların ve askerlerin tören geçişi ile sona erdi. (BMG-
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