Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yozgat’ta askerler erken terhis heyecanı yaşadı

Yozgat’ta askerler erken terhis heyecanı yaşadı

Terhis olan askerlerin kışladan çıkışları

Bedelli Askerlik Hatıra Fotoğrafı Askerlik Sistemi Erken Terhis Kışla 

-Komutan ve arkadaşlarıyla vedalaşmaları
-Fotoğraf çekinmeleri
-Röportaj
-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığında vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran il genelindeki 277 asker terhis edildi. Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığında vatani görevlerini yapan 277 asker, terhis belgelerinin imzalanmasının ardından vatani borçlarını ödeyerek terhis oldu. Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığında son içtimasını veren askerler daha sonra valizlerini topladı. Komutanları ve geride kalan arkadaşlarıyla vedalaşan askerler, birlikte hatıra fotoğrafı çekindi. Mutlu bir şekilde birliklerinden dışarı çıkan askerler memleketlerinin yolunu tuttu. Serdar Kılıç (21) terhis olduğu için mutlu olduğunu söyleyerek “Her ne kadar terhis olmanın ve ailemize kavuşmanın mutluluğunu yaşasak ta Türk milleti şunu iyi bilsin ki biz yine bir emirle gelir, kışlalarda görev yapıp vatan için canımızı vermeye hazırız. 156 günüm vardı. Çok mutluyum şu an. Beklemiyordum askerliğin kısalmasını. Aileme kavuşmak için can atıyorum, otobüse binip evime gitmek istiyorum. Ramazan Bayramında ailemle olamamıştım, Kurban Bayramını ailemle geçireceğim için çok mutluyum” dedi.
İsmail Tolukhan (21) ise “140 günüm vardı terhis oldum. Bayramda ailemle geçireceğim için mutluyum. Bekliyorduk askerliğin kısalmasını er ya da geç geldi” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Bedelli Askerlik Caps'leriBedelli Askerlik Caps'leri
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı