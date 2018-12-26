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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yozgat'ta 339 köy yolu ulaşıma kapandı İzle

Yozgat'ta 339 köy yolu ulaşıma kapandı İzle

- - Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması - Belediye ekiplerinin kaldırımları temizlemesi - Yolda çıkamayan araçlar - Sokak hayvanlarından görüntü - RöportajlarYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta kar yağışı nedeniyle 339 köy ile ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 97, ilçelerden Akdağmadeni'nde 85, Yerköy'de 20, Sorgun'da 60, Şefaatli'de 20, Kadışehri'nde 22, Çekerek'te 10, Çayıralan'da 25 olmak üzere toplam 339 köy yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Öte yandan gece başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar nedeniyle, Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.Sabah işe gitmek için araçlarıyla yola çıkan sürücüler, kar ve buzlanma nedeniyle sıkıntı yaşadı.Kar yağışı taksicilerin ise yüzünü güldürdü. Taksici Ali Polat, kar yağışı nedeniyle vatandaşların araçlarını çıkarmadığı için işlerinin arttığını belirterek, "Kar yağdığı ve işlerimiz arttığı için mutluyuz." dedi.

Köy Yolları Karla Mücadele Kaldırımlar Kar Yağışı Hayvan 

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