Yozgat sağanak ve doluya teslim

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( YOZGAT ) YOZGAT



- Yozgat’ın merkeze bağlı Lök Köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle dereler taştı, ekili ve dikili tarım alanları ile çok sayıda ev, araç ve mandıra hasar gördü. Yozgat’ın Lök, Gökçekışla ve Topçu köylerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Lök köyünde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle köyün tamamı beyaza büründü. Bölgede etkili olan dolu yağışı, tahıl ürünleri başta olmak üzere hem meyve bahçelerini hem de sebze tarlalarını tamamen zarara uğrattı. Köy merkezinde yaşanan sel nedeniyle birçok küçükbaş hayvan sele kapılarak telef olurken büyükbaş hayvanların bulunduğu mandıralar da sel nedeniyle yıkıldı. Birçok evin bahçe kapısı ve duvarları sel nedeniyle yıkılırken dolu yağışı da araçlarda da maddi hasarlara yol açtı. Köyde ulaşımı sağlayan 3 köprü de kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yollarda biriken sel suları sürücülere de zor anlar yaşattı. Yozgat-Boğazlıyan yolu Büyük incirli mevkiinde ise sel sularının taşıdığı ağaç kütükleri, trafiğin kapanmasına ve uzun araç kuyrukların oluşmasına neden oldu. Trafiğin akışını engelleyen devasa kütükleri yoldan kaldırmak araç sürücülerine kaldı. Araçlarından inen sürücüler birlikte yolun ortasında bulunan kütükleri kaldırarak yolun kenarına attılar ve trafiğin akışını sağladılar. Tahıllarının dolu nedeniyle büyük zarar gördüğünü söyleyen Lök Köyü sakinlerinden Atilla Ertuğrul, “45 dakika yağan dolu ekili alanları maalesef tamamen bitirdi bu seneki mahsullerden bir şey alamayacağız. Hayırlısı böyleymiş. Nohut, buğday ve arpa ekiliydi şu anda bu ürünleri biçmek mümkün değil. İnşallah devletimiz çiftçilere yardım eder” dedi.

Hamza Kayhan ise “Nohut ve buğday ekili alanlarımız büyük zarar gördü. Evlerimiz, mandıralarımız büyük. zarar gördü. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımız zarar gördü. Allah bizlerin yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

Traktörünün camının dolu nedeniyle kırıldığını belirten Sefa Kaya da “Evlerde ve köyümüzde olan maddi hasar had safhada Allah yardımcımız olsun. Devlet büyüklerimizi köyümüze davet ediyoruz. Büyük bir afat yaşadık. Can kaybımız yok ama maddi olarak kaybımız aşırı fazla” ifadelerin yer verdi. AFAD ve jandarma ekipleri Lök köyüne gelerek incelemelerde bulundu.

