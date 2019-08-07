Yozgat POMEM’de 730 polis adayı mezun oldu

-Dereceye giren Polis Adaylarına plaketlerinin verilmesi

-Tören konuşması

-Vatandaş röportajı

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( YOZGAT ) YOZGAT



- Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 4 aylık eğitimlerini tamamlayan 730 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi tören alanında gerçekleştirilen 23. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni, polis adaylarının tören yürüyüşü ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda okulunu derece ile bitiren Caner Ayaz, yaş kütüğüne plaket çaktı. Dereceye giren 10 öğrenciye de çeşitli hediyeler verildi.

Törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, mezun olan polis adaylarına mesleklerinde başarı dileklerinde bulundu. Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi de 23. dönemde 730 vatan evladını daha mezun etmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.



Kişi, “Emniyet teşkilatımıza katılmaya hak kazanan 23. Dönem polis adaylarımızın mezuniyet, yemin ve diploma törenini gerçekleştirdik. Tüm eğitim öğretim dönemi boyunca ve bu onurlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan ailelerimize teşkilatım adına hoş geldiniz diyorum. Okulumuz kurulu bulunduğu günden bu yana emniyet teşkilatına adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan vatanına milletine bayrağına bağlı ülkesinin bölünmez bütünlüğü için gözünü budaktan sakınmayan binlerce polis yetiştirmiştir. Aynı duygu ve düşüncelere sahip bilinçli mensuplar yetiştirmeye de devam edecektir. Bugün 23. Dönem Yozgat POMEM 730 vatan evladını mezun etmenin haklı gururunu yaşıyor” şeklinde konuştu.

Isparta’dan mezuniyet törenine gelen Ahmet Arısoy ise “Allah utandırmasın çok mutluyuz, çocuğumuzu bu yaşlara kadar getirdik, bu mutlu gününü paylaşıyoruz” derken kızı Aslı Arısoy ise mesleğe başlayacak olmanın heyecanını yaşadığını söyleyerek “Çok mutluyum, çok yorucu bir süreçti ama bugünlere geldiğimiz için şükrediyorum” dedi.

Mezuniyet töreni sonrası polis adayları sevinçlerini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan adaylar aileleriyle hasret gidererek hatıra fotoğrafı çekindi. Mezuniyet törenine Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, kurum müdürleri ve polis adaylarının aileleri katıldı.



