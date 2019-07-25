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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde polis adayları zorlu eğitim sürecinden geçiyor

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde polis adayları zorlu eğitim sürecinden geçiyor

Pomem öğrencilerinin özel harekat polislerinden eğitim alması

Polis Müdahale Lisans Mezunu Toplumsal Olaylar Mezuniyet Töreni Özel Harekat Polisleri 

-Öğrencilerin silah atışı

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde polis adayları, hem teorik hem de pratik anlamda zorlu bir eğitim sürecinden geçirilerek mesleğe en iyi şekilde hazırlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün polis ihtiyacının karşılanması için 4 aylık eğitimin verildiği POMEM’lerde, her yıl lisans ve ön lisans mezunu yüzlerce genç, polis olabilmek için ter döküyor. Bu doğrultu da 23. Dönem Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde 502 bayan, 266 erkek olmak üzere toplam 768 öğrenci, Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri tarafından eğitime tabi tutuluyor. 4 aylık süreçte “Polis Halk ilişkileri ve iletişimi, silah bilgisi ve atışı, polis müdahale yöntem ve teknikleri, demokratik polislik ve insan hakları, sosyal psikoloji ve toplumsal olaylar kitle yönetimi, polislikte vaka çalışmaları, mesleki yazışma, polis mevzuat ceza kanunu disiplin hukuku, meskun mahal eğitimi ve çocuk adalet sistemi” gibi konularda teorik eğitim alan polis adaylarının aynı zamanda uygulamalı eğitimleri de gerçeği aratmıyor. Uzman eğitmenlerin kontrolünde polis müdahale yöntem ve tekniklerini öğrenen adaylar ayrıca tabanca ve uzun namlulu silahlar ile parkurda atış gerçekleştiriyor. Polis adayları bu sayede silah kullanma becerilerini de geliştiriyor. Polis adayları sağlıklı ve zinde olmak için spor yapmayı da ihmal etmiyor. Adaylar ayrıca tiyatro, resim ve müzik gibi sosyal etkinliklerle boş vakitlerini değerlendiriyor. Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde 23. Eğitim dönemi 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü mezuniyet töreni ile sona erecek.
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