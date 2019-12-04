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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yozgat’a mevsimin ilk karı yağdı

Yozgat’a mevsimin ilk karı yağdı

kar görüntüleri

Hava Sıcaklıkları Allah Kar Yağışı 

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( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı.Yozgat’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Giderek artan kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Vatandaşlar araçlarının üzerine biriken karı temizleyerek yola koyuldu. Giderek artan kar yağışı havaların da hissedilir şekilde soğumasına neden oldu.Yozgat’ta uzun süre kar yağmasını beklediklerini söyleyen Ali Aydoğdu, “Çok mutluyuz kar yağdığı için çok gecikmişti. Susuzluk sorunumuz vardı, barajlardaki su giderek azalıyordu inşallah kesilmeden yağar. Yozgat’ımıza kar yakışıyor” dedi.
Şakir Albayrak ise, “Bizim memleketimiz kar memleketi karın bu zamana kadar yağması gerekiyordu. Kar olmadığı zaman yazın susuzluk daha çok oluyor. Memleketimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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