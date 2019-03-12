Youtuber haberlerde gördü, esrarengiz tünelin gizemini çözmek için kamerasına sarıldı

--Youtuber’in çektiği görüntüler



( SİVAS - ÖZEL) SİVAS



- Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan esrarengiz Delikli Tepe ve içindeki gizli tünelin haberlerde yer almasının ardından, bir youtuber gizlice girdiği geçitte kaçak kazıyı görüntüledi. Sivas’in Hafik İlçesi Durulmuş köyünde bulunan Delikli Tepe höyüğünün tepe kısmında bulunan gizli insan yapımı esrarengiz tünelin basında yer almasının ardından, tünel macera arayanların uğrak yeri oldu. İsmini gizli tutan bir youtuber, asırlardır var olan ancak neden ve kimler tarafından açıldığı bilinmeyen tünelin sırrını çözmek için gizlice tünele girdi. Gece vakti tek başına höyüğe tırmanan kişi dikkat çekmemek için tünele girene kadar ışık kullanmadı. Tehlikeli olmasına rağmen tünele giren youtuber, tünele girdikten sonra tepe ışığını yakarak tünelin içerisini görüntüledi. 55 metre derinliğe kadar inmeyi başaran youtuber, tünelde yapılan kaçak bir kazıyı da görüntülemeyi başardı. Define arayan kaçakçılar tarafından yapıldığı tahmin edilen kazıda toprak dolu yüzlerce çuvalın tünelin içerisinde istiflendiği görüldü.

Kaçak kazı yapanların tünelin içerisinde bıraktıkları su şişelerinin üzerindeki son kullanma tarihlerinden, izinsiz kazının 2017 yılında gerçekleştiği anlaşıldı. İsmini gizli tutan youtuber tünelin içerisinde çekmiş olduğu bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından tünelde gerçekleştirilen izinsiz kazı ile ilgili inceleme başlatıldı. (OE-GF-

