Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
YouTube ana merkezinde silahlı olay: 1 ölü, 3 yaralı - SAN BRUNO Video

YouTube ana merkezinde silahlı olay: 1 ölü, 3 yaralı - SAN BRUNO Video

- YouTube ana binasında silahlı saldırı - YouTube binası ve çevresinde polisin güvenlik önlemi almasıYouTube ana binasında silahlı saldırıSAN BRUNO (AA) - ABD’nin California eyaleti San Bruno kentinde yer alan YouTube ana binasında yerel saat ile öğlen 12.50 sularında bir kadın tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Üç kişiyi yaraladıktan sonra kendini öldüren saldırganın henüz kimliği belirlenemedi.Olay anından tüm çalışanların hızlı bir şekilde binayı terketmesi sağlandı. Yaklaşık iki yüz çalışanın ise polislerin silahları başlarının üzerinde tutularak binayı boşaltması sağlandı.Yaralılar hakkında bilgi veren San Francisco şehir hastanesinden Brent Andrew, 36 yaşında bir erkek, 27 ve 32 yaşlarında kadın yaralıların ikisinin durumlarının ağır olduğunu söyledi.

YouTube binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Onlarca polis aracı ve ambulans çevrede hazır bekletildi.Aynı zamanda YouTube’un sahibi olan Google’dan ise Twitter üzerinden açıklama geldi. Açıklamada, YouTube şirketinin yetkililerle koordineli bir şekilde çalıştığını belirtti.

Polis Aracı Hastane Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı