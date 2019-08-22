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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yosun bağlamış caretta carettayı balıkçılar kurtardı - HATAY

Yosun bağlamış caretta carettayı balıkçılar kurtardı - HATAY

- Denizde yüzen Caretta Caretta - Caretta carettanın yosunların temizlendikten sonra denize bırakılmasıYosun bağlamış caretta carettayı balıkçılar kurtardıHATAY (AA) - İskenderun Körfezi'nde kabuğu yosun bağlamış caretta caretta, balıkçılar tarafından kurtarılarak tekrar denize bırakıldı.Balık tutmak için denize açılan balıkçılar, İskenderun Körfezi'nde yosun bağlamış ve sırtında küçük bir taş olan caretta carettayı fark ederek tekneye aldı.Daha sonra caretta carettayı karaya çıkaran balıkçılar, üzerindeki taşı kaldırıp yosunları temizledikten sonra tekrar denize bıraktı.Bu anlar balıkçıların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Caretta Caretta Kamera Cep Telefonu Irak 

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