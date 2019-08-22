Yörükler Seydikemer'de buluştu... Etkinlikler renkli anlara sahne oldu Haberi

-- yarenlerin türkü söylemesi

-- yörüklerin oyunları

-- detaylar

-- Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak röportaj



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Fethiye ve Seydikemer Yörük Türkmen dernekleri tarafından düzenlenen Yörük Yareni etkinliklerine başta Ege ve Akdeniz olmak üzere bir çok sayıda Yörük Türkmen Derneği katıldı.

Seki Mahallesi'ndeki Zümrüt Çayısı’nda Fethiye ve Seydikemer Yörük Türkmen Dernekleri düzenlene etkinliğe, Muğla, Antalya, Denizli, Isparta, Burdur, Manisa İzmir ve Afyonkarahisar'dan dernek başkanları ve temsilcileri katıldı.

Mahalle meydanında toplanan Yörükler yöresel kıyafetler ile, davul zurna eşliğinde zümrüt çayırına kadar yürüdü. Programa Seydikemer Belediye Başkan Yardımıcısı Mustafa Ali Türken, Belediye Meclis üyleri Alper Çalıkoğu, Önder Akdenizli, yöresel kıyafetleriyle katılan vatandaşlar katıld. Yerel sanatçılarının çalıp söylediği şarkılarla oynayan davetliler. Zeybek oynayan Yörüklere, sahneye çıkan vatandaşlar eşlik etti. Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarenlerin Yörüklerin yaylaya göçlerinin ardından yapıldığını söyledi.



Yaylalarda yaren tepesi ve yaren yeri olduğunu dile getiren Kıvrak, "Yaren tepesinde dua ederiz. Yaren yerinde eğleniriz. Yarenimizde cura, sipsi, kaval, tırnak kemane, saz, davul ve zurna çalındı. Kıvrak ve ağır zeybek, çömlek kırdıran oynandı. Ata türküleri söylenip ata oyunları oynandı. Şenliğe kadını erkeği, çocuğu yaşlısı ilgi gösterdi. Folklor ekipleri ve sanatçılar gösteri sundu. Yörük kültürünü yaşatıp yeni nesillere aktarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



