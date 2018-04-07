Yörük Türkmenlerden sınırdaki askerlere destek

-Yörük anayla başkanın konuşması

-Başkanın konuşması

-Yörüklerden detay



( HATAY ) HATAY



- Bursa Orhaneli Belediye Başkanlığı'nın yanı sıra Türkiye-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği ile Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığı görevini de yürüten İrfan Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, Afrin sınırındaki Hatay'ın Hassa ilçesine gelerek Mehmetçik için kurban kesti. Yörük Türkmenlerin geleneksel kıyafet ve aksesuarlarını giyen dernek üyeleriyle birlikte Hassa ilçesine gelen Başkan Tatlıoğlu, Afrin'i teröristlerden arındıran Mehmetçik'e destek için kurban kestiklerini anlattı. Zeytin Dalı Harekatı'nın sembolü Yörük Ana olarak tanınan Döndü Deveci'yi de ziyaret eden Tatlıoğlu, sınır birliklerindeki askerleri de ziyaret ederek onların yanlarında oldukları mesajını verdiklerini kaydetti.

Hassa'ya gelirken Osman Gazi ve Orhan Gazi hazretlerinin türbelerinden toprak getirdiklerini belirten Başkan Tatlıoğlu, “Osman Gazi ve Orhan Gazi hazretlerinin selamlarını da getirdik, arkadaşlarımızla paylaştık. Emir Sultan hazretlerinden, Beyazıt Bestami hazretlerine selamlar getirdik” diye konuştu.

Türk askerine devletin her imkanı sağladığı için hiçbir ihtiyaçlarının bulunmadığını kaydeden Tatlıoğlu, “Devletimiz çok güçlü, askerin tüm ihtiyaçlarını gideriyor. Biz onlara gönlümüzü açmaya geldik. Kurban kanı akıtmak bizim töremizde var. Askerimizin kanı akmasın, askerimizi Allah her türlü kazadan, beladan korusun diye kurban kestik. Bir manası daha vardır. Bizim töremizde kültürümüzde , askere giden çocuğa ve gelin giden kıza kına yakılır. Biz de kurbanlık koçumuza kına yaktık, kurban ettik” ifadelerini kullandı.

