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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yörük Türkmen STK’lardan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Yörük Türkmen STK’lardan Barış Pınarı Harekatı’na destek

etkinlikten detay görüntüler,

Gaziler Şehit Polis İsaf Halk Oyunları 

-Faik Akyılmaz ve Niyazi Çapa röp,
-genel detaylar,
-halk oyunları gösterisi,

( GAZİANTEP ) -- Yörük Türkmen STK'lardan genel değerlendirme çalıştayı GAZİANTEP

- Gaziantep’te genel değerlendirme çalıştayı düzenleyen Yörük Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları, Barış Pınarı Harekatına ve Mehmetçiğe destek verdi. Gaziantep Beğdili Oğuz Boyları Fedarasyonu ev sahipliğinde Yörük Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları genel durum değerlendirmesi çalıştayı düzenlendi.
Düzenlenen çalıştaya Gaziantep Beğdili Oğuz Boyları Fedarasyonu, Yörük Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları, Gaziantep’teki oğuz dernekleri, Yörük Türkmen Niyazi Çapa ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Çalıştay öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep Beğdili Oğuz Boyları Fedarasyonu Başkanı Faik Akyılmaz, “Bu çalıştayımız devletimize, vatanımıza, milletimize, askerimize, polisimize sahip çıkmak için yapıldı. Biz dernek olarak yapılan Barış Pınarı Harekatı’nın arkasındayız. O yüzden bu çalıştayı yaptık. Devletimiz ne emrederse onun yanındayız ve emrindeyiz. Bütün çalışmalarımız vatan, millet, devlet ve bayrak içindir. Bugün bu etkinliğimize 100’e yakın misafirimiz katılıyor. Antalya, Bursa, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Adana, Ankara, Muğla, Aydın, Şanlıurfa gibi pek çok ilden misafirlerimiz var” dedi.
Etkinliğie Eskişehir’den katılan Yörük Türkmen Dede Niyazi Çapa ise, “Bugün burada şanlı ordumuza destek vermek, şehitlerimizi anmak ve gazilerimize şifa dilemek için toplandık. Bugün yaptığımız toyumuzun memlekete ve millete hayırlara vesile olmasını diliyorum. Amacımız burada bulgur pilavı yemek, ayran içmek değildir. Kardeşlerimizle kucaklaşmaktır. Al bayrağımız inmesin, ezanlarımız dinmesin ve ecdat yadigarı aziz vatan bölünmesin diye buradayız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından genel değerlendirmeler yapılırken, etkinlik yemek programı ve halk oyunları gösterisi ile sona erdi. (SVY-SD-Y)
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